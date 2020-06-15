İSTANBUL'DA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HÜCRE EVLERİNE OPERASYON KAMERADA
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İSTANBUL'DA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HÜCRE EVLERİNE OPERASYON KAMERADA

FETÖ/PDY terör örgütünün İstanbul'un 18 ilçesinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli elektronik dokümanlar, ziynet eşyaları ve FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda bilgi ele geçirildi.

İSTANBUL'DA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HÜCRE EVLERİNE OPERASYON KAMERADA
15.06.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:36
FETÖ/PDY terör örgütünün İstanbul'un 18 ilçesinde bulunan hücre evlerine eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli elektronik dokümanlar, ziynet eşyaları ve FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda bilgi ele geçirildi. Operasyon yapılan evlerdeki aramalar kameralara yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 81 il genelinde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 13 Haziran günü operasyon düzenledi. FETÖ/PDY terör örgütünün Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda bulunan hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇRİRİLDİ

FETÖ/PDY terör örgütünün hücre evlerinde yapılan aramalarda ise 15 dizüstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 sd kart ile hafıza kartı, 8 tablet, 25 cep telefonu ile sim kart, 44 bin lira, bin euro, 8 bin dolar, çok sayıda nüfus cüzdanı, yüklü miktarda ziynet eşyası, FETÖ/PDY terör örgütü ele başı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda bilgi, belge ve doküman ele geçirildi. Öte yandan operasyon yapılan evlerde yapılan aramalar ve ele geçirilen dokümanlar kameralara yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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