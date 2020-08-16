İstanbul'da bir tekstil firmasından kumaş çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Esenler'de bir tekstil firmasından 90 top kumaş çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
16.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:56
Esenler'de bir tekstil firmasından 90 top kumaş çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 90 top kumaş, seyyar kablo ve 2 spiral aparatı bulunması üzerine sürücü Ömer N. (21) gözaltına alındı.
Yapılan araştırmada şüphelinin kumaşları Esenler'deki bir iş yerinden çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA