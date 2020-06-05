İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu
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İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu

İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu
05.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:46

İstanbul genelinde bazı noktalarda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda özellikle Kozyatağı, Göztepe, Kadıköy, Altunizade ve TEM Ataşehir'de iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa sapağından, Mahmutbey gişelere kadar çift yönlü, O-3 bağlantı yolu İkitelli istikameti Kennedy Caddesi-Bakırköy istikameti ile Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik zaman zaman durma noktasında geldi.

İş çıkışıyla birlikte toplu ulaşım araçlarında ve duraklarda da yoğunluk oluştu

İBB'nin mobil uygulaması verilerine göre saat 18.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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