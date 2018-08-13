İstanbul'da Arızalanan Kargo Gemisi Demir Attı

İstanbul Boğazı'nda Romanya'dan kalkıp İtalya Livorna'ya giderken arızalanan Malta Bayraklı kargo gemisi, son anda demir atarak durabildi. Hazar isimli gemi, Kıyı Emniyeti tarafından kıyıya çekiliyor. İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı kargo gemisi Romanya Köstence'den İtalya'nın Liovorna Limanına giderken arızalandı. 173 metre uzunluğunda 27 metre yükseliğindeki gemi Çengelköy'de demir atarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti sevk edildi. Gemi Kıyı Emniyeti tarafından kıyıya çekiliyor.

(İHA)