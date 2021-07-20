İstanbul'da 793 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
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İstanbul'da 793 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı

İstanbul'da 793 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 793 kişiden 5'i ameliyat edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 793 kişiden 5'i ameliyat edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine başvuran 793 kişinin bıçak ve satır kesiği gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu olduğu, ağır yaralanan 5 kişinin ise ameliyat edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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