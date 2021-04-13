BEYKOZ TEM'DE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı.

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi yasak olan TIR sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolu Kavacık mevkii, Edirne istikametinde drone destekli, trafik denetimi yaptı. Trafikte giden araçları havadan görüntüleyen ekipler, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza kesti. Denetimde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyen yabancı plakalı TIR da durduruldu. Köprüden geçişi yasak olan TIR'ın şoförüne 602 lirası ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı