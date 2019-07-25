İstanbul Araştırmaları Dizisi'nin yeni kitabı raflardaki yerini aldı

Tuncay Cengiz Göncü imzası taşıyan kitap, sarayın inşaatına başlanan 1843 yılı ile Osmanlı hanedanı tarafından kullanımının son bulduğu 1924 yılı arasındaki süreci ele alıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2011 yılından bu yana İstanbul'un tarihi, arkeolojisi, tarihi topografyası ve mimarlığına ilişkin özgün araştırmaları İstanbul Araştırmaları Dizisi kapsamında okuyucuyla buluşturuyor. Dizinin Tuncay Cengiz Göncü imzası taşıyan 8. yayını Dolmabahçe Sarayı, İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı, 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen sarayın yapım sürecini ele alırken, son on beş yılda araştırmaya açılan birincil kaynaklar aracılığıyla bu sürece ilişkin sonuçları bir araya getiriyor. Kitap, inşa kadrosu, kalfa ve mimarlar, kullanılan malzeme, maliyet ve inşa organizasyonuna ek olarak, mekân tefriş ve onarım keşif defterlerinden yararlanılarak sarayın işlevleri ile ek yapılarına ilişkin bulgulara da yer veriyor.

Sarayın siyasi, mimari, kültürel, toplumsal ve idare tarihi açısından analizi için önemli bir kaynak olmayı hedefleyen Dolmabahçe Sarayı, İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilatı'na, kitapçıların yanı sıra Pera Müzesi veya İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden ulaşmak mümkün.

Kaynak: Bültenler