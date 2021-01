Meteoroloji beklenen tarihi nihayet verdi! İstanbul'a senenin ilk karı 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak. Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak. Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek. Yetkililer, İstanbulluları sel baskınlarına karşı uyararak, yanlarına şemsiye ve yağmurluk alarak yola çıkmaları uyarısında bulundu.

OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI SOĞUK GEÇECEK

Meteoroloji'den vatandaşların yolunu gözlediği kar yağışı konusunda da güzel haberler var. Sibirya soğuklarının ocak ayının ikinci yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi. İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE YÜKSEK BASINCIN ETKİSİNDEN KURTULUYOR

Meteoroloji Prof. Orhan Şen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin yakın zamanda yüksek basından etkisinden kurtulacağını belirterek şunları söyledi: "Türkiye'de kuraklık devam ediyor. Bu nedenle herkesin gözü kulağı yağışlarda. Bende bu nedenle önümüzdeki hafta ortasında yanı 14-15'inde yüksek basıncın etkisinden kurtularak kuzeyden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğimizi sanıyorum. Şayet sistemde bir sapma ve zayıflama olmaz ise Türkiye kar yağışını alır. Marmara'ya da kar yağma olasılığı var. Daha tutarlı öngörü bu hafta perşembeden sonra yapılır."

93 YILIN REKORU KIRILDI

Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre Ocak ayında 93 yılın rekorları kırıldı. Prof. Şen şu bilgileri paylaştı: "Ankara'da Aralık 2020, 93 yılın en sıcak ayı olmuş. Ocak ayının 93 yıllık ort. en yüksek sıcaklık 4.7 C iken bu hafta 12-13 C. İstanbul'da 93 yıllık ort. Ocak ayı sıcaklığı. 8.5 C iken bu hafta 15-16 C."