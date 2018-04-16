İşsizlik Oranı Ocak Ayında Yüzde 10.8 ile Çift Hanede

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan Ocak döneminde yüzde 10.8 ile çift hanede kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 576 bin kişi azalarak 3 milyon 409 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı ise Mart ayına göre 2.2 puan azalarak 10.8 düzeyinde gerçekleşti; işgücüne katılım oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 71.3 kadınlarda ise 1.2 puanlık artışla yüzde 33.2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı da 2.5 puan azalarak yüzde 12.7 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4.6 puanlık azalış ile yüzde 19.9'a inerken, 15-64 yaş grubunda oran 2.2 azalarak yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 Ocak döneminde, geçen yıla göre 780 bin kişi artarak 31 milyon 438 bin kişiye, istihdam oranı ise 0.6 puanlık artış ile yüzde 51.2'ye çıktı.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 70 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 357 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

yüzde 17.7'si tarım,

yüzde 19.9'u sanayi,

yüzde 7.0'ı inşaat,

yüzde 55.4'ü de hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında;

tarım sektörünün payı 0.6 puan azalırken,

inşaat sektörünün payı 0.5 puan,

sanayi sektörünün payı 0.1 puan arttı,

hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 357 bin kişi artarak 28 milyon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 1.6 puanlık artış ile yüzde 46.4 oldu. (Talbo&Grafik) - İstanbul