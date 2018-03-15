İşsizlik Aralık 2017'de Geriledi, İstihdam Arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Konukoğlu, açıklanan işsizlik rakamlarına göre; iş gücünün 2017 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Açıklanan işsizlik rakamlarının ekonomideki hareketliliğin artarak devam ettiğini gösterdiğine işaret eden Konukoğlu, işgücüne katılımın da yüzde 52,4'e yükseldiğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin ekonomi liginde hızlı büyüyen ilk 10 ülke arasında olduğunu anımsatan Konukoğlu, "Yeni iş sahaları geliştirerek, daha çok üretip, iş gücüne sağlanan katkıyı artırmak için çaba gösteren tüm sanayici ve iş adamlarına teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP