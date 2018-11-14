İsrail Savunma Bakanı Lieberman İstifa Edecek" İddiası

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Lieberman'a yakın kişiler, bakanın istifa edeceğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman önderlik ettiği İsrail Evimiz Partisi'ni öğle saatlerinde özel bir toplantıya çağırdı. Bakan Lieberman'a yakın olan kişiler, bakanın istifa edeceğini iddia etti. Kaynaklar, aşırı sağcı Lieberman'ın Hamas ile yapılan ateşkese karşı olduğunu, bu sebeple istifa edeceğini aktardılar.

İsrail medyasına konuşan kaynaklar ise, savunma politikaları Lieberman'ın istediği gibi gitmediği için bakanın istifa edeceğini belirtiyor. - TEL AVİV