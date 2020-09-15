İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaya arabuluculuk yapan Trump: Yeni Ortadoğu'nun... İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da imzalandı.

Beyaz Saray'da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliği yaptığı törene, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zayani ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

'Yeni ülkeler katılacak'

Tören öncesinde gazetecilere açıklamalar yapan Trump, beş ya da altı ülkenin daha İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına katılabileceğini belirterek, söz konusu anlaşmalardan bazılarının 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Törene katılan liderlere teşekkür eden Trump, "Bugün, tarihin yönünü değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Ortadoğu'nun şafağındayız" dedi.

Trump, İsrail ile Bahreyn ve BAE arasındaki anlaşmalara sadece 1 ay içinde varıldığını da ekledi.

Başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını belirten Trump, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar. Bu ülkeler dost" dedi.

"Yahudi ve Arapların düşman olduğu ve Mescid-i Aksa'nın saldırı altında olduğu yalanlarının nesilden nesile aktarılması bölgede ve tüm dünyada terör ve şiddetin yayılmasına yol açtı" diyen Trump, varılan anlaşmalarla geçmişteki başarısız yaklaşımlardan bölge halklarını kurtardığını savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu da üç ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını "tarihi bir dönüm noktası" olarak tanımladı.

BAE ve Bahreyn dışişleri bakanları da anlaşmayla ilgili olarak Trump'a teşekkürlerini iletti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, "Bu anlaşma Filistin halkının yanında durmaya devam etmemizi sağlayacak, istikrarlı ve huzurlu bir bölgede bağımsız bir devlet kurma umutlarını gerçekleştirmelerini sağlayacaktır" dedi.

Liderlerin konuşmalarının ardından ülkeler arasındaki anlaşma metni, İngilizce, İbranice ve Arapça olarak 3 dilde imzalandı.

'Normalleşme' süreci

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreci, ABD Başkanı Donald Trump arabuluculuğunda 13 Ağustos'ta varılan anlaşma ile başladı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı kaydedildi.

Anlaşma Arap dünyasında, özellikle Filistin sorunu bağlamında tartışma yarattı. Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, anlaşmayı sert bir dille reddettiklerini ve kınadıklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Racep Tayyip Erdoğan da anlaşma için "Filistin'e dair atılan adım yenilir yutulur bir gelişme değil" diye konuşmuş ve Abu Dhabi ile ilişkileri askıya alabileceklerini belirtmişti..