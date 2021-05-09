İsrail, Gazze'den gönderilen yanan balonlar ve roketlere karşılık balıkçılara yeniden avlanma yasağı getirdi
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İsrail, Gazze'den gönderilen yanan balonlar ve roketlere karşılık balıkçılara yeniden avlanma yasağı getirdi

İsrail, Gazze'den gönderilen yanan balonlar ve roketlere karşılık balıkçılara yeniden avlanma yasağı getirdi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail yönetiminin, Gazze'den atılan roketler ve "yanan balonlar" nedeniyle balıkçılara yeniden avlanma yasağı getirdiği belirtildi.

İsrail yönetiminin, Gazze'den atılan roketler ve "yanan balonlar" nedeniyle balıkçılara yeniden avlanma yasağı getirdiği belirtildi.

İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze topraklarındaki faaliyetlerinin koordinatörü Gassan Alyan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında yaşanan gelişmelere dair yapılan değerlendirmeler sonucunda bir sonraki emre kadar balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Gazze'den roket ve yanan balon gönderilmesi nedeniyle bu kararın alındığını kaydeden Alyan, atılan roket ve balonlardan Hamas'ın sorumlu olduğunu ve bu şiddetin sonuçlarına da katlanacağını dile getirdi.

Gazze'deki Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan ihlallere tepki amacıyla sınır şeridi yakınlarındaki yerleşim birimlerine içinde yanıcı madde bulunan balonlar göndermeye başlamıştı. Gazze'den zaman zaman İsrail tarafına roket atılıyor, İsrail ise Gazze'ye havadan ya da karadan düzenlediği saldırılarla bunlara karşılık veriyor.

İsrail yönetimi 29 Nisan'da abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için getirdiği yasağı kaldırarak avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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