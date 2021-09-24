İsrail'e ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım tasarısı ABD Temsilciler Meclisinden geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail'e ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım tasarısı ABD Temsilciler Meclisinden geçti

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
İsrail'e ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım tasarısı ABD Temsilciler Meclisinden geçti

ABD Temsilciler Meclisinde, Demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükümeti geçici bütçesi tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngöre tasarı, Temsilciler Meclisinde onaylandı.

ABD Temsilciler Meclisinde, Demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükümeti geçici bütçesi tasarısından çıkarılan ve İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu öngöre tasarı, Temsilciler Meclisinde onaylandı.

Salı günü geçici bütçe görüşmelerinde tartışmalara neden olan ve bütçe tasarısından çıkarılan İsrail'in Demir Kubbe füze savunma sisteminin yenilenmesi için tahsis edilecek 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu, Maryland Temsilcisi Demokrat Steny Hoyer tarafından ayrı bir tasarı olarak Temsilciler Meclisinin oylamasına sunuldu.

Tasarı, 9'a karşı 409 oyla kabul edilirken 2 temsilci "çekimser" oy kullandı.

8 Demokrat tasarıya "hayır" oyu verirken Cumhuriyetçiler arasında sadece bir temsilci "hayır" oyu kullandı.

Demokratlar arasında sol eğilimiyle bilinen ve başından beri İsrail'e yardım tasarısına "hayır" diyeceğini açıklayan New York Temsilcisi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez ise oylamaya katıldı fakat oyunu kullanmadı. Cortez "hayır" oyu veremediği için ağlarken bazı temsilciler onu sakinleştirmeye çalıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde "mevcut" olarak tanımlanan bu oylama teamülü "çekimser" oy ile aynı anlama geliyor.

Tasarının ilerleyen günlerde Senato gündemine de gelmesi ve oradaki oylamada da kabul edilmesi bekleniyor.

Tasarı İsrail'e özellikle Demir Kubbe mühimmatı için yardım sağlıyor

Tasarı ile ilgili basın açıklamasında, İsrail'in özellikle mayısta Hamas ile yaşadığı şiddetli çatışmalar sırasında kullanılan füze önleyici mühimmatın tedarik edilmesi için finansman sağlayacağı ifade ediliyor.

Açıklamada, "Tasarı, ABD ile İsrail arasındaki 2016 Mutabakat Muhtırası ile tutarlıdır ve ABD'yi, İsrail'in savaş dönemlerinden sonra Demir Kubbe'yi yenilemek için ek yardım sağlamayı ve saldırılara karşı kendini savunmaya devam etmesini taahhüt eder." ifadesine yer verildi.

ABD, geçen yıl İsrail'e Demir Kubbe sistemini yenilemesi için 1,6 milyar dolar yardımda bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra İsrail, Demir Kubbe mühimmatı başta olmak üzere bazı parçalarının tedariki için ABD'den yeniden yardım talebinde bulunmuştu. Temsilciler Meclisi, ilgili komitelerden geçen yardım tasarısını federal hükümetin geçici bütçe tasarısına eklemiş ancak salı günü bazı Demokratların itirazı üzerine tasarıdan çıkarılmıştı. Buna karşılık ise Tahsisatlar Komitesi üyeleri İsrail yardımlarını başka bir yasaya ekleyeceklerine dair söz vermişti.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir

 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere mesaj: Benim yaptığımı yapmayın, geri dönün

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Süleyman Soylu Hulusi Akar
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Demet Akalın Hulusi Akar Valentin Rosier
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Nihat Özdemir Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail'e ilave 1 milyar dolarlık askeri yardım tasarısı ABD Temsilciler Meclisinden geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 00:47:54. #1.11#