İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü
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İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü

İsrail'de Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında izdiham: 44 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'de Meron Dağı'nda Musevilerin Lag B'Omer Bayramı kutlaması sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

İsrail'de Meron Dağı'nda Musevilerin Lag B'Omer Bayramı kutlaması sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed şehri yakınlarındaki Meron Dağı'nda Musevilerin Lag B'Omer Bayramı kutlaması sırasında izdiham yaşandı. Sağlık yetkilileri olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini ifade ederek 103 kişinin de yaralandığını bildirdi. On binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi'nin katıldığı kutlamada yaşanan izdihamda yaralananlar helikopterlerle hastaneye taşındı. Kurtarma çalışma çalışmasına askerler de katılırken hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Kutlamaya katılan Shlomo Katz, kutlamalar için içeriye girdikleri anda sağlık görevlilerini gördüklerini söyleyerek, "Ambulansların biri gitti, biri geldi" dedi. Sosyal medyadaki görüntülerde hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin koridorlarda bulunması olayın vehametini gözler önüne serdi. Kutlamalara katılan Yitzhak, alana bir bomba yerleştirmiş olabileceğini ve izdihama neden olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Netanyahu: "Felaket"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olayı, "ağır bir felaket" olarak tanımlayarak, "Kayıplarımız için dua ediyoruz" dedi.

Meron Dağı'ndaki kutlamalar geçtiğimiz yıl korona virüs salgını ile mücadele kapsamında iptal edilmişti. Ancak bu yıl, korona ile mücadelede halkının büyük bir kısmını aşılayan İsrail'de kutlamalara izin verilmişti.

İzdihamın nedeni bilinmiyor

Korona virüs önlemleri altında kutlamalara izin verilmesine rağmen Meron Dağı'na gelenlerin kapasitenin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Kutlamalara 10 bin kişinin katılmasına izin verildiği kaydedilirken, ülkenin farklı bölgelerinden gelenlerinin sayısının 30 binden fazla olduğu iddia ediliyor. Kutlamalar sırasında yaşanan izdihamın nedeni henüz bilinmiyor. İnsanların metal bir rampanın üzerine çıktığı ve buradan insanların kalabalığın üzerine kaydığı iddialar arasında. Kutlamaların yapıldığı alandaki tribünün çöktüğü ve izdihama neden olduğu da iddia ediliyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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