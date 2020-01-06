Isparta'da araçlarında eroin ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
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Isparta'da araçlarında eroin ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli, tutuklandı.

06.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:14
Isparta'da araçlarında eroin ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli, tutuklandı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğirdir-Sütçüler kara yolunda durdurduğu araçta arama yaptı.

Aramada, bir miktar eroin ele geçirildi, araçtaki M.Ç.A (38) ile H.Ö (19) gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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