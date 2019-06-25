İspanya'da Bursa rüzgârı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), üyelerini dünyanın prestijli fuarlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bursa iş dünyası temsilcileri, BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri kapsamında uluslararası alanda en büyük tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarı olarak kabul edilen ITMA-Barcelona'ya 160 kişilik heyetle katıldı.

Türkiye'nin kalkınma hedeflerinde lider şehirlerden biri olan Bursa, BTSO ile dünya pazarlarına açılmayı sürdürüyor. Oda tarafından hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, UR-GE ve kümelenmeler ile nitelikli fuar organizasyonları gibi projelerin önemli katkısıyla 2018 yılını 14,9 milyar dolarlık rekor ihracatla kapatan Bursa, yurt dışı iş gezisi organizasyonlarıyla dış ticaretini yeni bir eşiğe taşımayı hedefliyor.

Şehir ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO, üyelerinin katma değerli ve ileri teknolojili üretim payını artırmak amacıyla düzenlediği iş gezilerine bir yenisini daha ekledi. BTSO, Küresel Fuar Acentesi ve tekstil sektöründe hayata geçirdiği UR-GE projeleri kapsamında 160 kişiden oluşan heyeti Yenişehir Havaalanı'ndan kaldırdığı özel uçakla İspanya'nın Barcelona şehrine taşıdı. Tekstil ve konfeksiyon makineleri alanında dünyanın en büyük organizasyonunda yer alan Bursa firmaları, sektörde uygulanan son teknolojileri yakından incelerken yeni ticari bağlantıların da kapılarını araladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak son 6 yılda düzenledikleri yurt dışı fuar organizasyonları kapsamında en büyük ticari heyetlerden birini de İspanya'ya gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Burkay, "Türkiye'nin milli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi noktasında tekstil sektörünün üstlendiği stratejik rol, gerek ihracat gerek istihdam ve yatırım iştahıyla hepimize moral veriyor. Katıldığımız ITMA 2019 Fuarı da yeni yatırım hedefleyen ve üretim kapasitelerini artırarak global arenadaki konumlarını daha da güçlendirmek isteyen Bursalı firmalarımız için önemli bir fırsat oldu" dedi. Yapılan iş görüşmeleri ve ön anlaşmaların sektör temsilcilerinin yeni yatırım ve üretim hedefinden vazgeçmeyeceğini göstermesi açısından çok anlamlı olduğunu kaydeden Burkay, "Diğer taraftan üniversite - özel sektör işbirliğini şehrimizde daha da güçlendirmek adına 2 üniversite rektörümüzün de üyelerimizle birlikte bu fuarda bulunmaları nitelikli üretim ve ihracat hedeflerimiz adına ayrı bir değer taşımaktadır. Fuar organizasyonumuzun Bursamız ve iş dünyamız için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.

BTSO heyetinde yer alan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fuarın kimyasallardan iplik ve dokumaya kadar her alanda sergilenen ürünler ve yoğun bir katılımla gerçekleştiğini söyledi. Fuarda stant açan Bursa firmalarını ziyaret ettiklerini ve şehir adına kıvanç verici tablolarla karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Kılavuz, şunları kaydetti:

"Bugün dünya tekstil ve kimya devleriyle boy ölçüşebilecek, tekstil makineleri alanında neredeyse onlarla eşdeğer düzeyde ürün ve teknoloji geliştiren Bursa iş dünyası ile karşılaştım. Bu firmalarımızı görünce geleceğe ümitle bakmamız gerektiği kanaatine sahip oldum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde üniversite - sanayi işbirliğinin daha da arttığı, kişi başına düşen milli gelirin yükseldiği ve ihracatta katma değerli üretimle yeni rekorların elde edileceği bir dönemin yaşanacağına inanıyorum. Bursa'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği değerli çalışmalar için BTSO'yu tebrik ediyorum."

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO'nun Türkiye'ye örnek birçok projeyi hayata geçirdiğini belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı tebrik etti. Fuar kapsamında ITMA'da bulunmanın ihracat odaklı çalışmalar ve Türkiye'nin ekonomisini kuvvetlendirmek anlamında yerel üreticinin global pazarlarla buluşmalarının önemine değinen Karademir, "Genç bir üniversite olarak insan kaynağı, laboratuvarları ve bilimsel altyapısıyla BTSO'nun ve tüm üreticilerimizin yanındayız" dedi.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Bursa'nın çatı kuruluşu BTSO'nun önderliğinde DOSAB ve DOSABSİAD ailesi olarak alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan ITMA'yı ziyaret ettiklerini söyledi. firma memnuniyetlerinin üst seviyede olduğunu gözlemlediklerini belirten Çevikel, "Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen böylesine önemli bir etkinliğe imza atan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'nin ve Bursa'nın daha güçlü bir geleceğe yürümesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BTSO Tekstil UR-GE Üyesi firmalardan biri olan ve fuara stant açarak katılan Seçen İplik şirketinin Genel Müdürü Soykan Gülseçen, Türkiye ekonomisinde yaşanan zorlukların yeni yatırım ve katma değerli üretim hamleleriyle aşılabileceğini belirterek, "Ülkemizin ekonomi gündemine rağmen Odamızın 160 kişilik heyetle alanında dünyanın en büyük fuarı olan ITMA 2019'a özel organizasyon düzenlemesi oldukça anlamlı ve önemli. Burayı ziyaret eden birçok firma, yeni makinalarla üretim ve yatırım hedefliyor. Biz de fantastik iplik üretimi ile ilgili standımızı açtık. Fuara çok farklı coğrafyalardan katılım var. Ürünlerimize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Odamızın desteğini katıldığımız tüm fuarlarda ve iş gezilerinde yakından hissediyoruz. BTSO'ya ve Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'a ve teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Fuara Bursa'dan katılarak stant açan 17 firmadan biri olan Işıksoy Tekstil'in Genel Müdür Yardımcısı Arzu Işık da 4 yılda bir yapılan ve sektör temsilcileri tarafından heyecanla beklenen fuarın oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Makine tedarikçilerinden iplik üreticilerine kadar yüzlerce firmanın buluşma noktası olan fuarda yeni teknolojileri de yakından takip etme fırsatı bulduklarını belirten Işık, "BTSO'ya böylesine önemli bir fuara düzenlediği organizasyon için teşekkür ederim" diye konuştu.

BTSO tarafından İspanya'nın Barcelona şehrine düzenlenen iş gezisi programına Küresel Fuar Acentesi kapsamında KOSGEB de destek sunuyor. Tekstil UR-GE projesi ise Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştiriliyor. - BURSA

Kaynak: İHA