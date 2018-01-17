İspanya'da 38. Fıtur Turizm Fuarı

Türkiye, İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 38'incisi düzenlenen Güney Avrupa bölgesinin en büyük turizm fuarı FITUR'a büyük bir stantla katılıyor.

Güney Avrupa bölgesinin yanı sıra Güney Amerika'ya yönelik turizm ve seyahat sektörünü bir araya getiren en önemli platform özelliğini taşıyan FITUR, 38'inci kez kapılarını açtı.

Fuarda Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakanlığı standında Antalya, Bursa, İzmir, Nevşehir ve Çanakkale destinasyonları, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) gibi sektör kuruluşlarının yanı sıra 21 tur operatörü ile seyahat acentesi ve Türk Hava Yolları (THY) ile temsil ediliyor.

719 metrekarelik bir alana kurulan Türkiye standını ziyaret eden Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarının önemine dikkat çekerek, "İspanya, turizm alanında bizim için önemli bir pazar. İspanya pazarından Türkiye'ye yönelik yoğun bir ilgi vardı. Son senelerde bazı düşüşler yaşandı. Fakat rakamların toparlanmaya başladığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. Önümüzdeki yazdan itibaren Türkiye'ye yine artan sayıda İspanyol turistin gitmesini temenni ediyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci de İspanya'nın Türkiye için önem arz eden bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Genel beklenti, 2018 yılının İspanya pazarı açısından bir toparlanma dönemi olacağı yönünde. Biz de bu beklentiden hareketle, mevcut algının gelişerek devam etmesi için fuar süresince pazardaki iş birliği imkanlarını değerlendireceğiz." diye konuştu.

İspanya pazarında 300 bin ziyaretçiye ulaştıklarını, kayıpların ardından yeniden bu seviyeyi yakalamak istediklerini kaydeden Temurci, "Bu fuar da bunun önemli araçlarından bir tanesi. Şu ana kadar konuştuğumuz tur operatörleri ve seyahat acenteleri 2018 beklentilerinin gayet iyi olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Türkiye standının açılışının Türk gastronomi kültüründen örneklerin sunulduğu kokteylle yapıldığı fuar, 21 Ocak'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Geçen yıl 165 ülkenin 756 stant ile katıldığı fuar, 245 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.