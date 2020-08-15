İSO İkinci 500 Listesinde Ege Bölgesi'nden 78 firma yer aldı İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasından sonra İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu da açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasından sonra İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşunu da açıkladı. İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde, Ege Bölgesinden 78 firma yer aldı. Üretimden satış rakamlarına göre yapılan sıralamaya göre İzmir, İSO İkinci 500 Listesinde 40 firma ile temsil edilirken, Manisa'dan 13, Denizli'den 8 firma listeye girmeyi başardı.

İzmir merkezli Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş., İSO İkinci 500 Listesinde genelde altıncı sıranın sahibi olurken, Ege Bölgesinden listeye giren firmalar arasında zirvenin sahibi oldu. Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş., 2018 yılına göre listede 41 sıra yukarı tırmanmayı başardı. Firma önümüzdeki yıl İSO İlk 500 Listesine girmenin en güçlü adaylarından biri olduğunu ortaya koydu. Listede 21 basamak yükselen DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. ise 9. sıraya adını yazdıran bir diğer başarılı İzmirli firma oldu. İzmir'den listeye giren üçüncü firma ise 22 numaranın sahibi Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. oldu.

Kula Yağ 83 basamak sıçradı

Balıkesir merkezli Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. listede tam 83 sıra birden yükselerek 17. sıranın sahibi oldu ve Balıkesir merkezli listeye giren 6 firma arasında birinci olmayı başardı.

Yorglass Manisa'nın şampiyonu oldu

Manisa'dan İSO İkinci 500 Listesine giren firmalar arasında ilk sıranın sahibi Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. oldu. 2018 yılında 50. basamakta yer bulan Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş., 2019 yılında 26 sıra birden yükselerek 24. sıraya yükseldi. Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. 130. sıradan, 35. sıraya çıkarak listede dikkatleri çekti.

Aydın'ın şampiyonu Söke Değirmencilik oldu

Aydın, İSO İkinci 500 Listesinde 3 firma ile temsil edilirken, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. listede 52 basamak birden yükselerek adını 60 numaraya yazdırdı. Aydın firmaları arasında da birinci oldu. İSO İkinci 500 Listesinde en başarılı çıkışa imza atan firmalardan biri de Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. oldu. 2018 yılında 346. sıranın sahibi olan Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. 2019 yılında 277 basamak yükselerek adını 69. sıraya taşıdı.

Denizli'den Küçüker Tekstil zirvenin sahibi oldu

Denizli'den 8 firma İSO İkinci 500 Listesine girmeyi başarırken, Denizlili firmaların 5 tanesi tekstil sektöründen oldu. Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli firmaları arasında ilk sırada yer alırken, total listede 59 sıralık yükselişle 149. sıradan listede yerini korudu.

Uşak'ın liste başı Uşak Seramik

Uşak'tan üç firma İSO İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Listesine girerken Uşak Seramik Sanayi A.Ş. 143. sırada adını yazdırdı.

Afyon Et Entegre, Afyon'un, Kros Otomotiv Kütahya'nın temsilcisi oldu

Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Afonkarahisar'dan listeye girmeyi başaran tek firma olurken, listede 255. sırada yer buldu. Kütahya'dan listede yer almayı başaran tek firma ise 436. sıranın sahibi Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. oldu.

Hedef 25 milyar dolar üzeri

İSO İkinci 500 Listesinde Anadolu firmalarının ağırlığını hissettirdiğini, listedeki firmaların ciro ve ihracat rakamlarına bakıldığında Anadolu firmalarının yüzde 70'lik payla temsil edildiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, listede yer alan firmaların birçoğunun önümüzdeki yıllarda İSO İlk 500 Listesine girme adayı olduğunu kaydetti. Müşteri memnuniyetini esas alarak dijitalleşmenin getirdiği pazarlama yöntemlerine yoğunlaşarak İSO İlk 1000 Listesine ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İlk 1000 İhracatçı Listesine Ege Bölgesinden daha fazla firmanın girmesini hedeflediklerini dile getiren Başkan Eskinazi, "İSO İlk 1000 Listesinde 160 firmamız yer aldı. 2018 yılında TİM İlk 1000 İhracatçı Listesinde de 158 firmamız vardı. Pandeminin ihracat rakamları üzerinde yol açtığı hasarları bir an önce gidermek için çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle fuarların iptal olması sonrasında Türkiye'de ilk dijital fuara ayakkabı ve saraciye sektöründe Shoedex 2020 ile imza attık. Ege Bölgesinin güçlü olduğu gıda sektöründe de 12-16 Ekim 2020 tarihlerinde gıda ihracatımızı arttırmak için dijital bir fuar hazırlıklarımız devam ediyor. 5-9 Kasım 2020 tarihlerinde ise Çin İthal Ürünler Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştireceğiz. AR-GE, tasarım ve inovasyon odaklı projelerimizi sürdürerek, Ege Bölgesinin ihracat rakamını 25 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA