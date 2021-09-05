İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
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İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Spor

- İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı Yarışı şalvarla koştu Balıkesir'de 6 Eylül kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu ve Altıeylül Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 13'üncü İsmail Akçay Yol Koşusu korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

- İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı

Yarışı şalvarla koştu

BALIKESİR - Balıkesir'de 6 Eylül kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu ve Altıeylül Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 13'üncü İsmail Akçay Yol Koşusu korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Yarışı erkeklerde Etiyopyalı Fetemene Alemu Regasa birinci olarak tamamlarken, kadınlarda ise Derya Kunur ilk sırada bitiren isim oldu. Bir sporcunun yarışa şalvarla katılması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

1968 Olimpiyatları'nın maraton dördüncüsü İsmail Akçay adına bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen yol koşusu, Balıkesir'de yapıldı. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 12.5 kilometrelik yol koşusuna bu yıl 250 atlet katıldı. Atletler arasında Adana'dan yarışmaya katılan Necmi Nerede isimli sporcu geleneksel şalvarla yarıştı.

Belgin Uygur: "Sporda daime dostluk kazanır"

Yarış startı verilmeden önce konuşan AK Parti Milletvekili Belgin Uygur, spordaki dostluğa dikkat çekerek, "İsmail Akçay ağabeyimizin adına düzenlenen yol koşusu inşallah sağlıkla tamamlayacağımız güzel bir koşu olsun. Sporda daima dostluk kazanır. O yüzden birinci kim olursa olsun, kim dereceye girerse girsin spor, dostluk, kardeşlik kazanacak" diye konuştu.

Yarış öncesi bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise, "İnşallah kazasız, belasız bir yarış diliyorum. Bu yıl yarışları 13'üncü kez düzenliyoruz. İnşallah bundan sonra da İsmail Akçay ağabeyimiz için çocuk atletizm yarışmasını da Altıeylül olarak hep birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Yarışların sonunda dereceye giren atletlere ödüllerini adına yarışma düzenlenen milli atlet İsmail Akçay'ın yanı sıra, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu verdi.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda erkeklerde Etiyopyalı Fetemene Alemu Regasa birinci olurken, Sebih Bahar ikinci, Devrim Kazan da üçüncülük elde etti. Yarışmada kadınlar kategorisinde Derya Kunur birinci, Sabriye Güzelyurt ikinci, Ezgi Kaya ise üçüncü sırada yer aldı. Yarışmada ilk 6'ya girenlere madalyanın yanı sıra para ödülü verilirken, yarışmaya katılanların tamamına katılım belgesi takdim edildi.

Necmi Nerede: "Şalvar bizim geleneksel kıyafetimiz"

Adana'dan yarışmaya katılan Necmi Nerede isimli atlet, yarışı şalvarla tamamladı. Nerede, yarış öncesinde yaptığı açıklamada, "Ben maraton için Balıkesir'e geldim. Bizim Türk topraklarımız güzeldir. Böyle yerlere gelmekten mutluluk duyuyorum. Tek buraya değil, geçen hafta Eskişehir'deydik, bu hafta Balıkesir'deyiz. Ama bir şikayetimiz var, sporcu olarak. Kıyafetimize bakmayın; kıyafet bizim dededen, atadan gelmedir. Biz spor yapıyoruz. Balıkesir'deki yol koşusu İzmir'de düzenlenen maratonla aynı güne denk gelmiş. Buradaki yarış cumartesi veya pazartesi olsaydı katılım daha fazla olurdu. Şimdi sporcuların bir kısmı İzmir'de, bir kısmı da burada. Bu şekilde olsaydı buraya katılım daha fazla olurdu. Yarışta giydiğim şalvar bizim oralarda başörtü gibi geleneksel, dedemizden kalma kıyafetlerdir. Bunu başka yola çekmesinler. Bu bizim doğal giydiğimiz kıyafetlerdir. Ben esnafım, benim petrolüm var, gelip sporumu yapıyorum. Her yerde de beni tanıyorlar. Türkiye'yi çık, dış devletler beni tanıyor. Ben ayrıca Müslüm Baba'nın (Müslüm Gürses) amca çocuğuyum. Urfa kökenliyim ama Adana'da kalıyorum" diye konuştu.

İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı
İsmail Akçay Yol Koşusu tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren

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