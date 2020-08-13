İŞKUR Ağrı'da geçici personel alımı yapacak Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ağrı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokolle TYP kapsamında 9 aylığına geçici süreli Temizlik Görevlisi ve Özel Güvenlik görevlisi alımı yapılacakAğrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada başvuruların 17...

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ağrı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokolle TYP kapsamında 9 aylığına geçici süreli Temizlik Görevlisi ve Özel Güvenlik görevlisi alımı yapılacak Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada başvuruların 17 ile 21 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtilirken ayrıca istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenip noter kura tarihi ve yeri sonrasında ilan edileceği kaydedildi. - AĞRI Kaynak: İHA