İş yeri deposu yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yakın konumdaki bir iş yerinin deposunda meydana gelen yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alana yakın konumdaki bir iş yerinin deposunda meydana gelen yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenyanı Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında işyeri deposu yandı. Çıkan yoğun dumanlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Öğle saatlerinde çıkan yangında sentetik maddelerin yanması ile siyah dumanların gökyüzünü kaplaması vatandaşları korkuttu. Ormanlık alana yakın olması sebebi ile Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Kaynak makinasından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı