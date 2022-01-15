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İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Güncel

İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü Van'ın Erciş ilçesinde, karla mücadele çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait greyder ve arkasındaki araç, şarampole düştü.

ERCİŞ, VAN (İHA) - İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, karla mücadele çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait greyder ve arkasındaki araç, şarampole düştü.

İlçe merkez ve kırsal mahallelerinde dün başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Kırsal mahallelerdeki yolların açılması için hummalı bir çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu kırsal mahallelerin yolunu ulaşıma açarken, Erciş merkeze yaklaşık 15 km uzaklıktaki Aksakal Mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında greyder şarampole kaydı. Greyder şarampole kaydığı sırada arkasında bulunan bir otomobili de şarampole sürükledi. Otomobilin içinde bulunan vatandaşların kendilerini dışarı atmasıyla büyük bir faciadan kıl payı dönüldü. Olayda ölü ve yaralı olmazken, yapılan çalışma neticesinde araçlar şarampolden çıkartıldı.

İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü

İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü

İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü

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İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri
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İş makinesi sürüklediği otomobille şarampole düştü Van'ın Erciş ilçesinde, karla mücadele çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait greyder ve arkasındaki araç, şarampole düştü.

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