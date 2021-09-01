İş hanında çürük raporu gerilimi

İş hanında çürük raporu gerilimi Dükkanlarını satmaya zorlandıklarını iddia eden esnaflar şikayetçi oldu Denizli'de bir iş hanındaki 134 tane dükkandan 58'ini satın alan firmanın, geri kalan işyerlerini alabilmek için sahte çürük raporu çıkarmaya çalıştığı iddiaları gerilime nenden oldu.

İş hanında çürük raporu gerilimi

Dükkanlarını satmaya zorlandıklarını iddia eden esnaflar şikayetçi oldu

DENİZLİ - Denizli'de bir iş hanındaki 134 tane dükkandan 58'ini satın alan firmanın, geri kalan işyerlerini alabilmek için sahte çürük raporu çıkarmaya çalıştığı iddiaları gerilime nenden oldu. Dükkanlarını asla terk etmeyeceklerini belirlen esnaflar, çürük raporu almak için satın alınan dükkanlara usulsüz şekilde zarar verildiğini öne sürdü.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesine bağlı Sarayköy Caddesi üzerinde bulunan iş hanından 2 sene önce bir firma dükkan satın almaya başladı. Gün geçtikçe dükkan sayısını yükselten firma, iş hanında bulunan 134 dükkanın 58'ini tamamen satın aldı. Ardında geçen süre zarfında geri kalan dükkanları baskı kurarak alamaya çalıştığı iddia edilen firma yetkilileri, kendi himayelerinde bulunan dükkanlara zarar vermeye başladı. Dükkanları ana kolonlarını ve pencerelerini indiren firma sonrasında çürük raporu almak için esnafın gözünü korkutmaya çalıştı. Dükkanları bu hale getirilerek kendi işlerine zarar verildiğini belirten esnaflar, binaya bilerek zarar verilerek dükkanlarını değerinden düşük bedelle satmaya zorlandıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

"Amaçları burayı tamamen alıp bir şeyler kurmak"

Çürük raporu almak için usulsüz yol çizdiklerini belirten esnaf Varol İnci, "Bu iş hanı yaklaşık 40 ile 45 sene önce yapıldı. Burada yaklaşık 150 tane esnaf faal olarak işlerini sürdürmekte. Bundan 2 yıl önce bir firma buradan dükkan almaya başladı. Gün geçtikçe dükkan alarak yaklaşık 50 tanesinin sahibi oldu. Amaçları burayı tamamen alıp bir şeyler kurmak ama almış oldukları dükkanı bu hale getirerek geri kalan esnafların işlerine zarar vermeye çalışıyorlar. İş hanının bina çürük raporunu almak için nizami şekilde örnek almaları gerekirken binayı taşıyan ana kitlelerden beton alarak binaya zarar vermekte. Bundan dolayı esnaflar bundan çok şikayetçi" dedi. Bir diğer esnaf Tayfun Demirtaş ise psikolojik baskı kurulduğun ifade ederek, "İş hanındaki dükkanları bu hale getirdiler. Çerçeveleri söktüler, birinci katın zemin üstü ve hırsızlar içeriye girebilir. Bu hale getirdikleri için bizde psikolojik baskı hali içindeyiz. Burayı terk edin ve gidin gibi güvensizlik, baskı içerisindeyiz" dedi.

"Bina 7 kat projelendirilmiş mevcut yerine 2 kat yapılmış"

Binanın çürük olmadığını ve 5 kat daha fazla yük taşıyabileceğini belirten İnşaat Mühendisi Engin Çıralı, "İnşaat mühendisi olarak konuşursam bu bina 7 kat projelendirilmiş mevcut yerine iki kat yapılmış yani binanın 5 kat yük saha kapasite taşıyacak gücü varken buraya çürük raporu almaya çalışıyorlar. Açıkçası bunun o raporu alması için iş hanından önce Denizli'de daha çok bunu alması gereken yapılar var. Yapı tek kat olmasına rağmen üzerinde otopark taşıyor. Bir arabanın yükünü bin 500 kilogram olarak hesaplarsak kapasitesinin üzerinde rahat taşıyabilecek yapıya sahip" şeklinde konuştu.

"Hırsızlar için açık alana geldi"

İş hanının hırsızlar için elverişli olduğunu söyleyen esnaf Bülent Fehmi Duran, "İkinci katta mallarım var. Satın alınan dükkanları bu vaziyette çerçevesini kırıp kötü hale getiriyorlar. Hırsızlar için açık alana geldi ve bu durumdan şikayetçiyim. Burada mallarımız ve kasalarımız var. Bekçimizde var ama bu vaziyette onunda etkisinin olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat