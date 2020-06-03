İŞ ÇIKIŞ SAATİNDE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları sona erdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları sona erdi. Yeni normalleşme adımlarının atıldığı ilk haftanın iç çıkış saatinde toplu taşımalarda yoğunluk görüldü. Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde sefer yapan metrobüste yoğunluk olduğu görüldü. Metrobüs bekleyen yolcular, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kadıköy-Tavşantepe metro hattında da yolcular maske takması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda yolcular sık sık uyarıldı. Metronun ve metrobüsün yoğunluğu araçlar içerisinden görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA