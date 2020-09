Irkçılık karşıtı gösteri - NEW Trump Tower önüne yürüyen göstericiler NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde ırkçılık karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, pankartlar ve sloganlar eşliğinde Trump Tower önüne yürüdü.

