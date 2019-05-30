'İran'ın saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi.

'İran'ın saldırısının delilleri BMGK'ya sunulacak'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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