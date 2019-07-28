İran Dışişleri Bakanlığı Bahreyn'i protestoculara yönelik şiddet eylemlerini durdurmaya çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyed Abbas Mousavi Bahreyn 'de protestoculara yönelik şiddetli eylemlere son verilme çağrısı yaptı.Mehr News'da yer alan habere göre, Mousavi, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, işkence ve tehdit altında itiraf, protestoculara yönelik adil olmayan yargılamalar ve Bahreyn'e yapılan uluslararası çağrılara değinerek, şunları söyledi:

"Bahreyn hükümetinin protestoculara yönelik bağnaz yaklaşımı, hükümetin mantık yoluyla bu kendi kendine oluşan krizi insanlarla uzlaşarak çözmek yerine, protestocuların bastırılmasına yönelik yanlış politikayı izlemeye devam ettiğini gösteriyor."

Mousavi, Bahreyn hükümetinin muhalif grupları 'ortadan kaldırmak' için El-Kaide gibi radikal gruplarla işbirliği yapma kayıtlarına değindi ve ekledi:

"Çeşitli bahanelerle protestocuların idam edilmesi, hükümetin bu kez terörist gruplarla işbirliği yapmak yerine, doğrudan protestocuları idam etme politikasını takip etmesi tek belirgin fark olmak üzere önceki yaklaşımın devamıdır. Güvenliğe yönelik önlemlerin artırılması gibi yaklaşımlar Bahreyn'deki krizin önlenmesinde yardımcısı olmayacaktır."

Bahreyn hükümeti, farklı davalar yoluyla Cuma günü 3 protestocuyu idam etmişti.

Kaynak: DHA