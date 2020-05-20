İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183'e yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183'e yükseldiği aktarıldı.

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183'e yükseldi
20.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:26

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183'e yükseldiği aktarıldı.

İran'da koronavirüsten can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 64 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 7 bin 183'e yükseldiği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede son bir günde 2 bin 346 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 126 bin 949'a ulaştığını söyledi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor Haber
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi Haber
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek Haber
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor Haber
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu Haber
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Yeni Zelanda Başbakanı, işverenlere haftada 4 gün mesaiye geçilmesini önerdi
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
Dünya Tabipler Birliği, Almanya'nın turizm planına karşı çıktı: İkinci dalga gelir ve daha sert olur
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD Başkanı Trump, Dünya Sağlık Örgütü'ne 'esaslı bir reform' için 30 gün süre verdi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Fatih Terim İlhan Cavcav Lionel Messi Bülent Uygun
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 183'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:30:28. #1.15#
title