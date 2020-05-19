İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 119'a yükseldi İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 119'a yükseldi.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 7 bin 119'a yükseldi.

İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede son bir günde 62 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 7 bin 119'a ulaştı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede 2 bin 111 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 124 bin 603'e çıktığını açıkladı.

Kaynak: DHA