İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 783'e yükseldi İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 783'e yükseldi.

İran'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 783'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 1958 artarak 112 bin 725'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA