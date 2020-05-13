İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 783'e yükseldi
İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti.
13.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:39
İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 6 bin 783'e yükseldi.
İran'da koronavirüsten can kayıpları devam ediyor. Ülkede 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 6 bin 783'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının 1958 artarak 112 bin 725'e ulaştığını açıkladı.
Kaynak: DHA