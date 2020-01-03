Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak
Haberler » Dünya » Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak - Haberler

Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Irak Meclisi, Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından ABD askerlerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacak.

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:24
Irak Meclisi, ABD birliklerinin varlığını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

Meclisi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve (Halk Seferberlik Güçleri) Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, öldürülmesinin ardından Amerikan birliklerinin ülkedeki varlığını görüşmek üzere cumartesi olağanüstü toplanacak.


Meclis Başkanı Yardımcısı Hasan el-Kaabi yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak'taki pervasızlığına dur demenin vakti geldi. Yarınki oturumda ABD'nin Irak'taki askeri varlığıyla ilgili önemli kararlar alınacak." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler