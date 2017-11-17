Irak-İran Sınırındaki Deprem

Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tüm uluslararası yardım tekliflerini reddeden İran, depremin altıncı gününde ilk yardımı Pakistan'dan alacağını bildirildi.





İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'nın İran Kızılayına dayandırdığı haberine göre, 433 kişinin öldüğü depremin altıncı gününde, ilk uluslararası yardım Pakistan'dan kabul edildi.



Kızılay Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, Pakistan'ın göndereceği yardımın bugün akşam saatlerinde Tahran Uluslararası Mehrabad Havalimanı'na ulaşacağı belirtildi.





Dişişleri Bakanı Cevad Zarif, geçen salı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür ederek, uluslararası yardıma ihtiyaç duyulmadığını ve şimdilik kendi imkanlarıyla durumu yönettiklerini ifade etmişti.





Irak-İran sınırında 12 Kasım Pazar akşamı merkez üssü Irak'ın Halepçe ilçesi olan 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.





Deprem nedeniyle İran'da, çoğunluğu Kirmanşah eyaletine bağlı Serpolzehab kentinde olmak üzere 433 kişinin öldüğü, 9 binden fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.