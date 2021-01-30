Irak'ın Süleymaniye kentinde KDP binasına silahlı saldırı düzenlendi
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Irak'ın Süleymaniye kentinde KDP binasına silahlı saldırı düzenlendi

30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:59
Irak'ın Süleymaniye kentinde KDP binasına silahlı saldırı düzenlendi

Irak'ın Süleymaniye kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Süleymaniye'nin Azadi semtindeki KDP binasına sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Süleymaniye ve Halepçe'de geçen yıl sonunda memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde 9 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Gösteriler sırasında başta KDP olmak üzere koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Goran Hareketi ile muhalefetteki Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisine ait binalar ve resmi kurumlar da ateşe verilmişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, göstericilerin arasına Suriye'den ve IKBY dışından gelenlerin sızdığını belirterek, şiddet olaylarının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğu imasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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