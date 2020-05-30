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IOC Komisyonlarında TMOK'tan 3 isim yer aldı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Komisyonlarında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) üç isim yer aldı.

IOC Komisyonlarında TMOK'tan 3 isim yer aldı
30.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:45

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Komisyonlarında, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) üç isim yer aldı.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın mevcut görevleri 2020 yılında da devam ederken, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan Olimpik Program Komisyonu üyeliğine atandı.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Uğur Erdener, IOC Tıp ve Bilim Komisyonu Başkanlığını ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Koordinasyon Komisyonu üyeliğini, Hasan Arat ise IOC Pazarlama Komisyonu üyeliğini 2020 yılında da sürdürecek.

Neşe Gündoğan ise önemli komisyonlar arasındaki Olimpik Program Komisyonunda bu yıl üye olarak yer alacak.

IOC, tüm olimpik harekette kadın-erkek eşit temsiliyet oranını sağlamaya yönelik hedefleri doğrultusunda komisyonlarındaki kadın sayısını her yıl artırmaya devam ediyor.

2019'da yüzde 45,4 olan kadın temsilci oranı, 2020'de bugüne kadarki en yüksek oran olan 47,7'ye yükseldi.

Kaynak: AA

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