Ioc Kick Boksun Tam Tanımasını Onayladı
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Ioc Kick Boksun Tam Tanımasını Onayladı

Ioc Kick Boksun Tam Tanımasını Onayladı
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IOC Kick Boksun Tam Tanımasını Onayladı 10-06-2021 - 21: 29 | Görüntülenme Sayısı: 146Bugün düzenlenen IOC Yürütme Kurulu Toplantısında WAKO nun başvurusu incelendi ve Kick Boks "IOC Tam Tanıma" kararı onaylandı.

IOC Kick Boksun Tam Tanımasını Onayladı 10-06-2021 - 21: 29 | Görüntülenme Sayısı: 146

Bugün düzenlenen IOC Yürütme Kurulu Toplantısında WAKO nun başvurusu incelendi ve Kick Boks "IOC Tam Tanıma" kararı onaylandı.

IOC tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla geçici olarak tanıma kararı alınan Kick Boks, bugün itibariyle Olimpik olma yolunda son viraja girdi.

Kaynak: Habermetre

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