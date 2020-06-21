İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor
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İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor

- (Özel) İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor Odun ateşi tutkusu mucit yaptı Zonguldak'ta yaşayan 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, internette gördüğü kamp sobasının birebir aynısını imal etti.

21.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:38

- (Özel) İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor

Odun ateşi tutkusu mucit yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, internette gördüğü kamp sobasının birebir aynısını imal etti. Yavuzarslan'ın odun ateşi tutkusu nedeniyle imal ettiği kamp sobası için çevresinden adeta sipariş yağdı.

Kilimli ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 40 yaşındaki Hasan Basri Yavuzarslan, odun ateşi tutkusu nedeniyle yeni bir şeyler öğrenmek için internette gezinmeye başladı. Japonların geliştirdiği kamp sobasını fark eden Yavuzarslan, sobanın birebir aynısını yapmayı başardı.

Odunla yaktığı mini sobanın kullanışlı olduğunu gören çevresi ise Yavuzarslan'a adeta sipariş yağdırdı. Sobanın prototipini yapmayı başaran Yavuzarslan, siparişler nedeniyle üretime geçmeye başlayacağını aktardı. Yavuzarslan, "İnternette gezinirken Japonlar yapmış. Gördüm, ilgimi çekti. Ben de yapmayı başardım. Yaptıktan sonra da herkes sipariş vermeye başladı. Yavaş yavaş imalatını yapacağım. Türkiye'de şu an yapanı görmedim. Ama yavaş yavaş gelir. Pikniğe, denize gidenler için semaver gibi. Bu onlardan daha masrafsız. Çevreye de çok fazla duman da yaymıyor. Biraz daha farklı şeyler düşünüyorum. Çay demlenebilir, yemek yapılabilir. Tüpe gerek kalmayacak. Kibrit, kağıt ve oduna ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

İnternette görüp yaptı, sipariş yağıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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