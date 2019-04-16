İnsan Hakları İhlalleri ve Savaşlar İslam Coğrafyasında Gerçekleşiyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Dünyada insan hakları ihlalleri, adaletsizlikler, savaşlar, ölen gençler, yıkılan evler, yok olan şehirler İslam coğrafyasında gerçekleşiyor." dedi.

Atatürk Üniversitesindeki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Bilimsel Teşvik Ödül ve Akademik Giysi Töreni'ne katılan Malkoç, burada "Adalet, Obudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans verdi.

Şeref Malkoç, konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda çok önemli mesafeler aldığını söyledi. Ülkede son zamanlarda ciddi gelişmelere şahit olduklarını ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Hem ülkemiz içerisinde değerlerimizi mukayese ettiğimizde hem çevremizde hem de dünya ile kıyasladığımızda Türkiye, coğrafi cazibesinin yanı sıra yetişmiş insan gücü, kültürel, sosyal potansiyelleri itibariyle de fevkalade önemli konuma geldi. Turizm açısından şunu büyük memnuniyetle söyleyebiliriz, Yunanistan'da var olan Yunan tarihi eserlerinin daha fazlası Anadolu'da vardır. Roma'da var olan Roma'nın tarihi eserlerinin daha fazlası Anadolu'da vardır. Çok şükür biz millet olarak buraya gelmişiz, İslam'ı bu coğrafyaya taşımışız ama geçmişteki değerleri de başkalarının yaptığı gibi ortadan kaldırmamışız, onlarla bütünleşmiş, bu günlere gelmişiz. İnşallah kıyamete kadar da bu coğrafyada da Türk milleti var olacaktır, yürüyüşünü devam ettirecektir."

Malkoç, dünyadaki dengelerin ve denklemlerin değiştiğini belirterek, çatışmaların, huzursuzlukların, göçlerin ve göçmenlerin arttığına işaret etti.

Bu kavgaların çok büyük kısmının da İslam coğrafyasında olduğunu gördüklerini aktaran Malkoç, "Dünyada insan hakları ihlalleri, adaletsizlikler, savaşlar, ölen gençler, yıkılan evler, yok olan şehirler İslam coğrafyasında gerçekleşiyor. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, işte bu ateş çemberi içerisinde sapasağlam ayakta duran bir ülke var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bizim milletimiz, Türk milletidir. Kıyamete kadar da böyle olacak inşallah." diye konuştu.

"Görevimiz esnasında kimse bize karışamıyor"

Malkoç, 2010 yılında anayasa değişikliğiyle Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulduğunu hatırlatarak, görevlerinin Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmak olduğunu dile getirdi.

Hak arama kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Malkoç, "Denetim yapıyoruz ve aynı zamanda bir insan hakları kurumuyuz. Bizim görevimiz esnasında kimse bize karışamıyor ve kanun da buna göre düzenlenmiş. Bütün mesele, bizim vatandaşımız, insanımız devletin herhangi bir kurumunun kapısına gittiğinde, herhangi bir kamu hizmeti alırken orada memnun ayrılmasıdır. İşte bizi bunu anlatmak ve tanıtmak için dolaşıyoruz çünkü yeni bir kurumuz. Kamu hayatında 6 yıl fazla bir şey değil." diye konuştu.

Malkoç, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere kendilerini geliştirme ve yabancı dil öğrenmeleri konusunda da tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından alanlarında bilimsel çalışma yapan başarılı akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcı Ünal Bingül, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA