İnşaat malzemelerinde 2021 ihracatının 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( Türkiye İmsad ) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 2021'de 30 milyar dolara ulaşmasını bekledikleri ihracatta büyümenin bu yıl da süreceğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları'nın 48'incisi, "2022'ye Girerken Sektör Değerlendirmesi" başlığıyla çevrim içi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisinin 2021'i yüzde 20 büyümeyle tamamlayacağını belirterek, inşaat sektöründe ise büyüme beklemediklerini bildirdi.

Bu yüzde 20'lik büyümenin yüzde 10'unun yenileme, yüzde 10'unun ihracattan geldiğini kaydeden Küçükoğlu, bu yıl Kovid-19'un etkisinin azalmasıyla yenileme alışkanlıklarının devam edeceğini, ancak son 2 yıldaki kadar etkin olamayabileceğini anlattı.

Küçükoğlu, ihracatın 2021'de güçlü seyrettiğini, önceki 3 senede yıllık ortalamanın yaklaşık 21 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bunun yanında ortalama 7 milyar dolarlık ithalatımız oldu. 2021'de ihracatımızın önceki yıla göre yüzde 48'lik artışla 30 milyar dolara ulaşacağını ve tonaj açısından da yüzde 9'luk büyüme sağlayacağımızı düşünüyoruz. İnşaat sektörünün büyüme hareketine başlayacağını, ihracattaki büyümemizin de devam edeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rekabet gücümüzü ve coğrafi avantajlarımızı kullanmalıyız"

Tayfun Küçükoğlu, emtia, enerji ve lojistik fiyatlarında oluşabilecek bir dengelenmenin ihracata olası etkisini göz ardı etmemeleri gerektiğini belirterek, "Sektörümüzün rekabet gücü ve ülkemizin coğrafi konumunun önemi burada en önemli stratejik avantajları oluşturuyor. Bu avantajları büyüterek geleceğe taşımamız gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Globalleşmenin yerini bölgeselleşmeye bıraktığından bahseden Küçükoğlu, "Bölgeselleşme etkileriyle ülkemizin öneminin daha fazla artacağını çok net söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadeli baktığımızda gelecek 10 yılda muazzam gelişmeler yaşayabileceğimizi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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