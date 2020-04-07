İngiliz ve yabancı liderler Johnson'a şifa diledi
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Boris Johnson, Güncel

İngiliz ve yabancı liderler Johnson'a şifa diledi

İngiliz ve yabancı liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken yoğun bakıma alınan Boris Johnson'a şifa diledi.

07.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 01:02
İngiliz ve yabancı liderler Johnson'a şifa diledi

İngiliz ve yabancı liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken yoğun bakıma alınan Boris Johnson'a şifa diledi.

Eski Muhafazakar Parti lideri ve eski Başbakan David Cameron, sosyal medya hesabındaki mesajında "Emin ellerdesiniz ve hepimiz iyi olmanızı ve Downing Sokağı 10 Numara'ya (Başbakanlık ofisi) geri dönmenizi istiyoruz." dedi.

Johnson'ın diğer bir selefi olan eski Başbakan Theresa May de acil şifalar dilerken, "Bu korkunç virüs ayrım yapmıyor. Herkes kapabilir. Herkes yayabilir. Lütfen evde kalın, hayat kurtarın." mesajını paylaştı.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, "Son derece üzücü bir haber. Ülkenin tüm desteği bu inanılmaz derecedeki zor zamanda Başbakan ve ailesiyle birlikte." açıklamasını yaptı.

Bölgesel hükümetlerin liderleri

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, sosyal medya hesabından, "Kalbim Başbakan ve ailesiyle birlikte. Ona iyi dileklerimi gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Galler Bölgesel Hükümeti Başbakanı Mark Drakeford, haberlerin endişe verici olduğunu kaydederek, "Kalbim o ve ailesiyle." dedi.

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı Arlene Foster, Twitter hesabından "Kuzey İrlanda yönetimi adına Başbakan Boris Johnson'a en iyi dileklerimi gönderiyorum. Tamamen ve hızlı bir şekilde iyileşmesi için dua ediyorum." mesajını paylaştı.

Dünya liderleri

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, desteği ve hızlı bir şekilde iyileşmesi temennilerinin Johnson'la olduğunu belirterek, "Bu günler ülkelerimiz için zor zamanlar. Ancak güçlü ve birlik içinde olarak bu savaşı kazanacağız." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından, "Bu zor zamanda Boris Johnson'a, ailesine ve İngiliz halkına tüm desteğimi ifade ediyorum. Onun bu sınavın hızla üstesinden gelmesini diliyorum." paylaşımını yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kalbinin bu zorlu zamanda Johnson ve ailesiyle olduğunu belirterek, acil şifalar diledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Instagram hesabından, "Kalbim, arkadaşım İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la. Dayanıklılık diliyorum. Çabuk iyileş Boris." paylaşımını yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Johnson'a acil şifalar dilerken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Bu akşam kalbim, o ve ailesiyle. Acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de kendisi ve AP'deki herkesin kalbinin İngiliz Başbakan'la olduğunu belirterek, şifa diledi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus de Johnson'a şifa diledi.

Durumu 10 günde kötüleşti

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

Oksijen verildi

İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Nişanlısında da virüs belirtileri görülmüştü

Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AA

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