İngiliz ve Kanada fırkateynleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti



NATO bünyesinde görevli İngiliz ve Kanada savaş gemileri, bugün sabah saatlerinde, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik Botu da 2 savaş gemisine eşlik etti.

Kanada Deniz Kuvvetleri'ne ait Halifax Sınıfı FFH 333 borda numaralı 134 metre uzunluğundaki 'HMCS Toronto' fırkateyni ile İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D37 borda numaralı 152 metre uzunluğundaki 'HSM Duncan' isimli savaş gemileri, Ege Denizi'nden saat 09.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. İlk olarak 'HMCS Toronto' fırkateyni, hemen peşinden de 'HSM Duncan' isimli savaş gemisi Çanakkale önlerine ulaştı.

Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Kanada ve İngiliz savaş gemileri, Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Kaynak: DHA

- Çanakkale