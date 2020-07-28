İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
28.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İbrahim Hakkı D. idaresindeki 31 EG 681 plakalı otomobil ile Alizar M'nin kullandığı 16 AHV 366 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Kozluca Yolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Alizar M, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA