İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
07.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:18
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Güngören Sokağı'nda, Murat Tektaş idaresindeki 16 M 06114 plakalı dolmuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı.
Kazada, dolmuştaki yolculardan Duygu Kılıç (24) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek