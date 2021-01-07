İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

07.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hamidiye Mahallesi Güngören Sokağı'nda, Murat Tektaş idaresindeki 16 M 06114 plakalı dolmuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin bulunduğu motosiklet çarpıştı.

Kazada, dolmuştaki yolculardan Duygu Kılıç (24) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İnegöl'de dolmuş ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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