İnegöl Belediyesi'nden istihdama doping
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İnegöl Belediyesi'nden istihdama doping

19.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:45
İnegöl Belediyesi'nden istihdama doping

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmalar arasında köprü olmaya devam ederken, firmalarla oluşturduğu iş birlikleri ile istihdama 'doping' oluyor.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmalar arasında köprü olmaya devam ederken, firmalarla oluşturduğu iş birlikleri ile istihdama 'doping' oluyor.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi ile Göliplik firması iş birliğiyle 50 kadın ve 50 erkek işçi alımı başvuruları tamamlandı. Sani Konukoğlu Konferans salonuna iş başvurusu için gelen vatandaşlara firma yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Yoğun ilgi gören iş başvurusu sürecindeki çalışmalar hakkında bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban işveren firmalara da seslenerek, "Firmalarımız belediyemize gelsin, birlikte iş birliği ile İnegöl'ümüzde istihdamı arttıralım" dedi.

Alper Taban açıklamasında, "İstihdam ofisimiz firmaların insan kaynakları ile buluşarak şehrimizdeki insan gücünün, insan kaynağının karşılanması noktasında birlikte istişare ile çalışıyorlar. Bugün özellikle gelip neler yapılıyor, nasıl gidiyor canlı olarak görmek istedim. Şehrimiz büyüyor ve gelişiyor. Bu sene 7 bin 500 civarında nüfusumuzda artış gerçekleşti. Bu artışın yaklaşık olarak 5 bini göç şekliyle gerçekleşti. 2 bin 500 civarında da doğumdan gelen bir artış oldu. Dolayısıyla her yıl nüfusumuzda artış var. Yine aynı şekilde işletmeler çoğalıyor. Firmalar açılıyor. Atölyeler, fabrikalar kuruluyor. Bunun bir dengeye gelmesi lazım. Dengeye gelmesinden kastım şu; bir tarafta iş arayan insanımız, diğer tarafta işletmelerin açık pozisyonları. Yani vatandaşın aradığı iş kolu işverende olmayabiliyor. ya da işveren aradığı tarzdaki insan kaynağını bulamayabiliyor. Meslek kurslarımızda biz ne yaparsak sizlere faydalı olabiliriz gibi arayışla bir takım kurslar açmaya başladık. En son dikiş kursu açtık. Özellikle koltuk bölümünde bayanların üretime katılmasını istedik. Bu konuda yetenekli oldukları için döşeme alanında bir beklenti var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi'nden istihdama doping

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Demet Akbağ Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnegöl Belediyesi'nden istihdama doping - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:51:24. #1.15#
title