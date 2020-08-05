İnegöl Belediyesi'nden hastaneye araç desteği
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İnegöl Belediyesi'nden hastaneye araç desteği

İnegöl Belediyesi, ilçemizde covid-19 vakalarının artması nedeniyle hastaların nakli için Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere 30 kişilik araç tahsis etti.

İnegöl Belediyesi'nden hastaneye araç desteği
05.08.2020 17:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:42

İnegöl'de covid-19 vakalarında son dönemlerde yaşanan artış dikkat çekerken, Devlet Hastanesinde de bu anlamda bir yoğunluk oluştu. Özellikle pozitif vakaların karantina süreçleriyle ilgili evlerine nakli ve taburcu olduktan sonraki nakilleriyle ilgili araç yetersizliği nedeniyle, Devlet Hastanesi yönetimi İnegöl Belediyesi'nden araç tahsisi talebinde bulundu.

30 KİŞİLİK ARAÇ TAHSİS EDİLDİ

Belediye Başkanı Alper Taban'ın onayı ile 30 kişilik bir araç, İnegöl Devlet Hastanesinde testleri pozitif çıkan vakaların nakilleriyle ilgili kullanılmak üzere tahsis edildi.

Vakaların artması ve araç tahsisi konusunda açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Üzülerek ifade ediyorum ki son dönemlerde ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de vaka sayılarında artış söz konusu. Her fırsatta maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat çekiyoruz. Ancak şuan için kuralların dışında, bireysel olarak alınan tedbirlerin yeterli olmadığını görüyoruz. Vaka sayılarındaki artış Devlet Hastanesinde de yoğunluğu arttırdı. Özellikle pozitif vakaların nakilleriyle ilgili araç konusundaki ihtiyacın bizlere iletilmesi üzerine, 30 kişilik bir araç tahsis ettik" dedi.

Kaynak: Bültenler

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