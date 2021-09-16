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İmece usulü topladıkları parayla hayır yemeği ve yağmur duası yaptılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İmece usulü topladıkları parayla hayır yemeği ve yağmur duası yaptılar

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi sakinleri, kurak geçen havalar nedeniyle yağmur yağması amacıyla aralarında para toplayarak keşkek hayrı ve yağmur duası yaptı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Yağdere Mahallesi sakinleri, kurak geçen havalar nedeniyle yağmur yağması amacıyla aralarında para toplayarak keşkek hayrı ve yağmur duası yaptı.

Yağdere Mahalle Muhtarı Önder Soysal ve mahalle sakinlerinin ev sahipliğinde yapılan geleneksel hayır yemeği ve yağmur duasına Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş ve çevre mahalle ve ilçelerden gelen çok sayıda davetli katıldı. Köy meydanında öğle saatlerinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 2 bin 500 kişiye keşkek, kuru fasulye, pilav ve turşu ikramında bulunuldu. Mahalle Muhtarı Önder Soysal'ın kendi elleri ile yemek servisi yaptığı etkinlikte öğle namazının ardından toplu şekilde yağmur duası yapıldı.

Muhtar Soysal, bu sene geçen senelere oranla daha da kurak bir mevsimin yaşandığını ifade ederek, "Yaklaşık 6-7 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz bu hayır yemeği ve yağmur duası etkinliğini gerçekleştirmekteyiz. Mahalle olarak 480 nüfusumuz var. Bunun 330'u seçmen nüfusumuz. Mahalle halkımızın imece usulü destekleri ve aralarında kuruş kuruş topladıkları paralarla ve il dışından çok sayıda hemşehrimizin de yolladığı maddi desteklerle muhtarlığımız öncülüğünde bu hayrı gerçekleştiriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemizin masa ve sandalye desteği ve halkımızın katkıları ile hayrımızı yaptık. Çiftçimizin yüzünün gülmesi, kuraklığın sona ererek bolluk ve bereketin yaşandığı bir yıl diliyoruz. Bu sene suya her şeyden çok ihtiyacımız var. Zeytinlerimiz ve mahsulümüz bu sene susuz kaldı. Yağdere Çayı üzerine en kısa sürede bir gölet yapılmasını, yağmur dönemlerinde boşa akıp giden suyun depolanarak tarlalarımıza, bahçelerimize can suyu olmasını istiyoruz. Bu hayırda emeği geçen ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun. Yüce rabbim bizleri asla susuz bırakmasın" dedi.

Etkinliğe katılan ve hep birlikte dua eden vatandaşlar kuraklığın bir an önce sone ermesi dilekleri ile ellerini açarak dua ettiler. - AYDIN

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Haber: İmece usulü topladıkları parayla hayır yemeği ve yağmur duası yaptılar - Haberler
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