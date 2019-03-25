İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri" Bilgilendirme Toplantısı

Artvin'de "İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liseleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eğitime Destek Platformunca DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, imam hatip okulları ve bu okulların sorunlarının çözümü ele alındı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, Eğitime Destek Platformunun eğitime önemli katkılar sunarak önemli mesafeler almış olmasını görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Eğitimin en önemli ayaklarından birinin sivil toplum kuruluşları olduğunu belirten Vali Doruk, şunları kaydetti:

"Sivil toplum ayağı olmayınca eğitimde başarı istenen düzeyde olmuyor. Bu yüzden eğitim hayatında sivil topluma çok önemli görevler düşüyor. Bu sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle öğrenciye verilen eğitimi toplum yaşamına nasıl yansıtırız? Buna kafa yormamız lazım. Sivil toplumun büyük şehirlerdeki başarılı işlerini örnek alarak ilimizde de uygulayabiliriz. Biz de elimizden geldiğince bu çalışmalara destek olacağız."

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, sivil toplum kuruluşlarının eğitimdeki sorunların çözümü için desteğinin şart olduğunu ifade ederek, Artvin'de eğitim ve din konulu bir çalıştay yapılması halinde yereldeki sorunların tespit edilerek çözülmesi yönünde önemli bir adım atılabileceğini de kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ile İl Müftüsü Hasan Güneş ise ildeki imam hatip okullarının mevcut fiziki durumu, öğrenci sayıları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, eğitime destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, imam hatip ortaokul ve lise müdürleri, ilçe müftüleri ile bazı din görevlileri de katıldı.

Toplantı, katılımcıların soru ve taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA