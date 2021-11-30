İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. - Haberler
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İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İSTANBUL (AA) - İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

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AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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