İSTANBUL (AA) - İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet