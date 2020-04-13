İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı İstanbul'da evden çıkamayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, jandarmanın yardımıyla kumbarasındaki 523 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İstanbul'da evden çıkamayan 7 yaşındaki Betül Nur Çelik, jandarmanın yardımıyla kumbarasındaki 523 lira 50 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi Çelik, biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için dışarı çıkamayan Çelik, jandarmayı aradı.

Çağrı üzerine mahalle muhtarı Ali Yazıcı ile eve giden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Betül Nur Çelik'in kumbarasını açtı.

Kumbaradan çıkan 523 lira 50 kuruşu alan jandarma ekipleri, parayı kampanya hesabına yatırdı.

Betül Nur Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben kaleme aldığı, "Allah size uzun ömürler versin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Biz bize yeteriz." ifadelerinin yer aldığı mektubunu da iletilmesi için jandarma ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA