İlköğretim öğrencisi iki kardeş, sağlık çalışanları için evlerinde yüz siperi üretiyor
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İlköğretim öğrencisi iki kardeş, sağlık çalışanları için evlerinde yüz siperi üretiyor

İlköğretim öğrencisi iki kardeş, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için evlerinde yüz koruyucu siper üretiyor.

24.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:38
İlköğretim öğrencisi iki kardeş, sağlık çalışanları için evlerinde yüz siperi üretiyor

İlköğretim öğrencisi iki kardeş, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için evlerinde yüz koruyucu siper üretiyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye tek yürek oldu. Bazı vatandaşlar alkışlarıyla ve dualarıyla sağlıkçılara güç verirken bazıları da ürettikleri koruyucu ekipmanlarla katkı sağlıyor.

İstanbul Zinde Okulları 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Halil Eren ve kardeşi 9 yaşındaki Ömer Faruk Göze, evlerindeki 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için koruyucu yüz siperi yapıyor.

"2 saat 40 dakika sonra baskıyı tamamlıyoruz"

Yaptıkları çalışmayı AA muhabirine anlatan Halil Eren Göze, küçüklüğünden beri teknolojiye meraklı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu merakım sayesinde 3D yazıcı aldık. Şimdi bu merakımı ilerletmek için internetten indirdiğim kodlarla koronavirüse karşı yüz siperleri yapıyoruz. Bu kodları internetteki bazı sitelerden indiriyoruz. Sonra bunları 3D yazıcıya uyarlıyoruz ve 3D yazıcıya atıyoruz. 3D yazıcıdan ısısını, tabla ayarını ayarlıyoruz. Sonra baskıya başlıyoruz. 2 saat 40 dakika sonra baskıyı tamamlıyoruz. Sonra gerekli malzemeleri takarak siperleri tamamlıyoruz."

Teyzesinin önerisiyle yüz koruyucu siper yapmaya karar verdiğini dile getiren Göze, "Teyzem haberlerde görmüş yüz koruyucu siper yapımını. Ben de '3D yazıcım var. Neden yapmayayım?' dedim. İnternetten araştırdım. Bunun dosyasını indirdim, yapmaya karar verdim ve yaptım. İnternetten birkaç video izledim ve oradan öğrendiklerimle yaptım. 1 günde öğrendim." ifadelerini kullandı.

"Evde kalmamız gereken günlerde böyle bir çalışma başlattık"

Ürettikleri siperlerin sağlığa hiçbir zararı olmadığını dile getiren Göze, buna özellikle dikkat ettiklerini söyledi.

Göze, sağlık çalışanlarının bugünlerde başta maske olmak üzere koruyucu yüz siperlerine ihtiyaç duyduklarını hatırlatarak, "Evde kalmamız gereken günlerde böyle bir çalışma başlattık. Salgın durumunda hemen hemen herkesin bunları kullanması gerekiyor. Ben de elimdeki imkanları kullanarak sağlık çalışanları için bir şeyler yapmak istedim. Bu yüz siperlerini kendilerine ulaştırmak istiyoruz." dedi.

"Bu tür çalışmalarda bizim için bir aktivite oluyor"

İleride mühendis olmak isteyen Göze, "Koronavirüs nedeniyle evde kaldığımız günler faydalı aslında. Bu tür çalışmalar bizim için bir aktivite oluyor. Maske de yapıyorum. Okulumuzun online görüşmeleri var onları takip ediyorum. Ders çalışıyorum. Televizyon izliyorum." şeklinde konuştu.

Kardeşi Ömer Faruk'un da kendisine yardımcı olduğunu anlatan Göze, ayarlamada, yüz siperlerinin malzemelerinin takılmasında görev aldığını dile getirdi.

Yüz koruyucu siperleri üretimini tamamlayan ve paketleyen Göze kardeşler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir akrabalarının yardımıyla hazırladıkları ve içine minnettarlıklarını içeren bir mektup koydukları koliyi, sağlık çalışanlarına ulaştırmak üzere PTT aracılığıyla Sağlık Bakanlığına gönderdi.

İlköğretim öğrencisi iki kardeş, sağlık çalışanları için evlerinde yüz siperi üretiyor

Kaynak: AA

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